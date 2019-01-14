Son Dakika Haberleri: Doğal Gaz Patlamasındaki Dava Dosyası, 5. Kez Bilirkişiye Gönderildi

Doğal Gaz Patlamasındaki Dava Dosyası, 5. Kez Bilirkişiye Gönderildi

36 dakika önce

Beyoğlu'nda 12 Haziran 2016'da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin dava dosyası, daha önce verilen 4 bilirkişi raporu arasındaki çelişkiler bulunması nedeniyle yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Doğal Gaz Patlamasındaki Dava Dosyası, 5. Kez Bilirkişiye Gönderildi, System.String[]
Beyoğlu'nda 12 Haziran 2016'da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin dava dosyası, daha önce verilen 4 bilirkişi raporu arasındaki çelişkiler bulunması nedeniyle yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Beyoğlu Cihangir'de doğal gaz patlaması sonucu simitçi Feridun Yükseltürk'ün ölümü, taksici Veysi Bulut'un ise ağır yaralanmasına ilişkin, 2'si İGDAŞ görevlisi 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki 7. duruşmaya, 6 müşteki ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi ve akabindeki dava süresince toplamda 4 bilirkişi raporu aldırıldığını belirterek, ancak her bir raporda sanıklara atfedilen kusurun farklı olduğuna işaret etti.

Dosyanın bu haliyle hüküm vermeye elverişli olmadığını aktaran savcı, "Bütün bu çelişkilerin giderildiği yeni bir heyetten rapor alınması kamu adına talep olunur." dedi.

Müşteki avukatları da bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Avukatlardan Hasan Pilavcı, olay nedeniyle bitkisel hayata giren müşteki Veysi Bulut'un yüzde 99 iş göremezlik raporu olduğunu söyledi.

Patlamanın yaşandığı evin sahibi sanık Pınar Arslantürk'ün avukatı Mahmut Öztürkler, müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve dairenin kiracılar tarafından kullanıldığı belirtti.

Avukat Öztürkler, olayda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını öne sürdüğü müvekkilinin çok üzgün olduğunu ifade ederek, yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Teknik servis görevlisi sanık Murat Savaş Polat'ın avukatı Tülay Kumbaroğlu, müvekkilinin, patlamanın yaşandığı evin kombisini olaydan 13 ay önce değiştiren servisin sahibi olduğunu anlattı.

Kombinin patlamayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunan avukat Kumbaroğlu, müvekkilinin olayda kusuru olmadığı tespit edilen bilirkişi raporuna itibar edilmesini talep etti.

Avukat Kumbaroğlu, çelişkilerin giderilmesi için yeni bir bilirkişi raporu alınmasının uygun olacağını söyledi.

İGDAŞ görevlisi sanıklar Fatih Akdemir ve Yusuf Yurttaş'ın avukatı Sinan Yılmaz ise olayın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiğine yoğunlaşılıyorsa da elektrik tesisatındaki problemden kaynaklı gazın yoğunlaşması ve genleşmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini savundu.

Patlamanın temel nedeninin elektrik tesisatı olduğuna değinen avukat Yılmaz, "Bilirkişi raporunda tali kusur izafe edilen, patlamanın yaşandığı dairenin kiracısı Ebru Fidan'ın asli kusurlu olduğunu düşünüyorum. Zira ihbar üzerine olay yerine giden İGDAŞ görevlileri, kendisine hem elektriği hem de doğal gazı kullanmaması gerektiği uyarısı yapmasına ve doğal gazı kesmiş olmalarına rağmen, bu kişi elektriği açarak kullanmaya devam etmiştir. Bu husus, bilirkişi raporunda değerlendirilmemiştir." iddiasında bulundu.

Mahkeme yeni bilirkişi raporu istedi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki bilirkişi raporları arasında önemli ölçüde çelişkiler bulunduğu ve dosyanın bu haliyle hüküm kurmaya elverişli nitelikte olmadığı gerekçesiyle, raporlar arasında bulunan çelişkilerin giderilmesi için yeni bir rapor aldırılmasına hükmetti.

Bilirkişi heyetinin, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve doğal gaz tesisatı hususunda deneyimi bulunan bir inşaat mühendisi olmak üzere 3 kişiden oluşturulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın 5. katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "Taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel
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