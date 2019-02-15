Son Dakika Haberleri: "Doğal gaz patlamasının neden olduğu zarar karşılanacak"

"Doğal gaz patlamasının neden olduğu zarar karşılanacak"

1 saat önce

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15 

Ekonomi
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