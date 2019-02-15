"Doğal gaz patlamasının neden olduğu zarar karşılanacak"
1 saat önce
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Gaziantep
'teki doğal gaz patlamasının neden olduğu zararın karşılanacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:15
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