"Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" işleme açıldı

Haftalık ürünlerle ilgili gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler bugün itibarıyla "Şeffaflık Platformu"nda yayımlanacak.

Söz konusu hizmet kapsamında katılımcılar, ayrı bir kayıt sürecine ve yetkilendirme işlemine gerek kalmadan işlem yapabilecek.

Test aşamasının ardından bugün işleme açılan hizmetle piyasa katılımcılarına günlük spot işlemlerine benzer şekilde ticaretlerini düzenleme imkanı sunulurken, analiz ve tahmin çalışmalarıyla da fiyat avantajlarından yararlanabilme fırsatı sağlanıyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirket, "Doğal Gaz Piyasası Haftalık Ürünler" hizmetiyle piyasa katılımcılarına 7 güne varan teslimatlı ürünler ve esnek dengesizlik yönetimi fırsatı sunmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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