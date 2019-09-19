Doğal gaz piyasası lisans yönetmeliği değişti

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği değişerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilecek. Ancak bu süreler; ithalat (Spot), toptan satış, toptan satış (OtoLNG), iletim (LNG) ve CNG lisansları için en erken bir yıl, en geç üç ay önce olacak şekilde uygulanacak. Bunun yanı sıra aynı yönetmeliğe geçici madde de eklendi. Lisans yenileme işlemlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kuruma yapılan lisans yenileme taleplerinin sonuçlandırılmasında, bu yönetmeliğin 15 inci maddesinde her bir lisans türü için uygulanacağı belirtilen süreler esas alınacak. Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütecek.