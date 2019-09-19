Son Dakika Haberleri: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik
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Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

6 dakika önce

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisans yenileme taleplerini yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yazılı olarak başvurmasıyla yapabilecek.

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, lisans yenileme taleplerini yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yazılı olarak başvurmasıyla yapabilecek.

EPDK'nin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilere verilen lisanslara ilişkin, lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin EPDK'ye yazılı olarak başvurması suretiyle yapılacak.

Ancak bu süreler; ithalat (Spot), toptan satış, toptan satış (OtoLNG), iletim (LNG) ve CNG lisansları için en erken bir yıl, en geç üç ay önce olacak şekilde uygulanacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliği 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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