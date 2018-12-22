Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği Değişikliği Resmi Gazetede Yayınlandı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazetede yayınlandı.

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği değişikliği Resmi Gazetede yayınlandı.



Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği değişikliği şunları getiriyor:



"- İç tesisat sertifikası başvurularında dağıtım şirketlerine sunulan Taahhütname revize edildi.



Taahhütnameye eklenen yeni 6 ncı madde ile; can güvenliğini tehlikeye atan gazlı hatlara müdahale, standart dışı malzeme kullanım vb. durumlarda sertifikanın iptal edileceği en baştan kabul edilecek.



Mevcut iç tesisat sertifika sahipleri de 1 ay içerisinde revize edilen yeni taahhütnameyi dağıtım şirketine sunacak.



Yeni taahhütnameyi sunmayan iç tesisat firmalarının yeni projeleri kabul edilmeyecek.



Sertifika sahibinin can güvenliğini tehlikeye atan eylemleri tespit edilirse, sertifika vermeye esas şartlar ortadan kalmış kabul edilecek ve sertifika doğrudan iptal edilebilecek". - ANKARA

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