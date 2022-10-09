Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı - Son Dakika
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Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı

09.10.2022 11:16

- Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı Düzce'de kontrollü doğal gaz salınımı yapıldığı sırada çevreye yayılan yoğun koku sebebiyle kız öğrenci yurdunda kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

- Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı

DÜZCE - Düzce'de kontrollü doğal gaz salınımı yapıldığı sırada çevreye yayılan yoğun koku sebebiyle kız öğrenci yurdunda kalanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, BOTAŞ ekipleri, kış mevsimi öncesi hatlardaki fazla gazı boşaltmak için Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan ana hat doğal gaz borusundan kontrollü gaz salınımı gerçekleştirdi. Bu sırada çevreye yoğun koku yayıldı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ve çalışanlar ise tahliye edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Panik oldular"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, DERGAZ ve BOTAŞ bilgisi dahilinde kontrollü şekilde doğal gaz salınımı gerçekleştirildiğini belirterek, "Kontrollü ancak öğrencilerimizin bir kısmının bilgisi olmamasından dolayı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler bütün öğrencilerimizi yan yurda aldık. Kontrollü salınımın ardından tekrar kendi yurtlarına alacağız. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Ufak bir panik oldu. Bizde gençlerimizin yanındayız. Kendileri ile görüşeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğal gaz salınımı öğrenci yurdunu boşalttırdı - Son Dakika

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