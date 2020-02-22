Doğal gaz şebekeleri, depremde arzı sürdürecek kalitede - Son Dakika
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Doğal gaz şebekeleri, depremde arzı sürdürecek kalitede

17 dakika önce

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz şebekelerinin, depremde gaz arzını kesintisiz sürdürecek kalitede inşa edildiğini bildirdi.

Doğal gaz şebekeleri, depremde arzı sürdürecek kalitede, System.String[]

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz şebekelerinin, depremde gaz arzını kesintisiz sürdürecek kalitede inşa edildiğini bildirdi.

GAZBİR yönetim kurulu, geçen ay gerçekleşen Elazığ depreminin bölgedeki etkilerini, doğal gaz sektörünün Türkiye genelindeki deprem eylem planlarını, deprem öncesi ve sonrasında alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Elazığ'da toplandı.

GAZBİR'den yapılan açıklamada, Elazığ'da yıkımın olduğu sokaklardaki önlem amacıyla yapılan kesintiler dışında, şehrin tamamında doğal gaz arzının deprem sonrasında devam ettiği, soğuk hava koşullarında hasar almayan binaların doğal gazının kesilmemesinin deprem sonrasında yaşanan zorlukları önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, doğal gaz dağıtım şebekelerinin en ileri teknolojiyle dizayn ve inşa edildiğini vurgulayarak, depremin hissedildiği çevre illerden Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da farklı doğal gaz dağıtım şirketlerinin faaliyet göstermesine rağmen, şebeke dizaynı, inşaat ve işletme standartlarına uyulduğu için şebeke hasarı oluşmadığını kaydetti.

Dağıtım şirketlerinin acil eylem planlarının hızlı şekilde hayata geçirilmesi ile gerekli test ve kontrollerin yapıldığı bilgisini paylaşan Arslan, hasarlı bölgelerdeki binaların çevresinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için kısmi olarak doğal gaz arzının durdurulduğunu ve bunun ardından bu bölgelerde kademeli olarak gaz arzının yeniden sağlandığını aktardı.

Arslan, deprem ve sel gibi afet durumlarında doğal gaz şebekelerinin öneminin geçen yıllara kıyasla fazlasıyla arttığına dikkati çekerek, afet bölgelerinde doğal gaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunun büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Yaşar Arslan, Türkiye, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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