Üye Girişi
Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı - Son Dakika

Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı

31.01.2022 14:06
Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evdeki doğal gaz sobasından çıkan yangında 19 ve 21 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri tespit edildi.

Sofular Mahallesi'ndeki müstakil evde gece saatlerinde doğal gaz sobasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
Adile ve Nurettin Kaleli çifti ile kızları Gülay, yangını fark ederek evden dışarı çıkmayı başardı.

2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çifttin oğulları Mustafa (19) ile Hüseyin (21) ise içeride kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri, iki kardeşin yataklarında hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Doğal gaz sobasından yangın çıktı, hayatının baharındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüklerinin tespit edildiği öğrenildi. Bu arada, dumandan etkilenerek Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne, baba ve kızlarının taburcu edildikleri belirtildi.

YORUMLAR
500

Doğalgaz, Sofular, Isparta, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
13:10 Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor
12:51 Son Dakika: Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement