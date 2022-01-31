Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı - Son Dakika

Sofular Mahallesi'ndeki müstakil evde gece saatlerinde doğal gaz sobasından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Adile ve Nurettin Kaleli çifti ile kızları Gülay, yangını fark ederek evden dışarı çıkmayı başardı.

2 KARDEŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çifttin oğulları Mustafa (19) ile Hüseyin (21) ise içeride kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri, iki kardeşin yataklarında hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, incelemenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Kardeşlerin, doğal gaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldüklerinin tespit edildiği öğrenildi. Bu arada, dumandan etkilenerek Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne, baba ve kızlarının taburcu edildikleri belirtildi.