Doğal gaz tüketimi 6 ayda yüzde 4 azaldı, konutlarda tüketim arttı - Son Dakika

Doğal gaz tüketimi 6 ayda yüzde 4 azaldı, konutlarda tüketim arttı

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 24,3 milyar metreküpe geriledi.

Doğal gaz tüketimi 6 ayda yüzde 4 azaldı, konutlarda tüketim arttı, System.String[]

Türkiye'nin doğal gaz tüketimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 24,3 milyar metreküpe geriledi. Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı olarak evde kalma sürelerinin uzamasıyla yüzde 2 artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 22,5 milyar metreküp oldu. İthalatın 12,2 milyar metreküpü boru hatlarıyla, kalan kısmı ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gerçekleştirildi.

Boru hatlarıyla en fazla doğal gaz ithalatı Azerbaycan'dan yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve İran takip etti. Türkiye'nin toplam 10,3 milyar metreküplük LNG ithalatında ise Katar ve Cezayir ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin bu yılın ilk yarısındaki doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 24,3 milyar metreküp oldu. Toplam gaz tüketiminin yüzde 43,9'unu konutlar oluşturdu. Konutların doğal gaz tüketimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Söz konusu artışta, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler etkili oldu.

Sanayideki gaz tüketimi düştü

Tüketimin yüzde 24,4'ünü sanayi, yüzde 18,1'ini elektrik santralleri ve kalan yüzde 13,6'sını diğer sektörler yaptı. Sanayinin gaz tüketimi geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 4,8 azalışla 5,9 milyar metreküp oldu. Bu düşüşte de mart-haziran döneminde salgın nedeniyle uygulanan tedbirler etkili oldu.

Ocak-haziran döneminde Türkiye'de hane başı doğal gaz tüketimi 675 milyon metreküp oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş gösterdi.

Avrupa başkentleri doğal gaz fiyat kıyaslamasına göre, konut doğal gaz satış fiyatının en pahalı olduğu şehir kilovatsaat başına 21,79 avro/cent ile İsveç'in başkenti Stokholm olurken, en ucuz doğal gazı kullanan kilovatsaat başına 1 avro/cent ile Ukrayna'nın başkenti Kiev oldu. Ankara kilovatsaat başına 2,40 avro/cent satış fiyatıyla Kiev'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'de söz konusu dönemde doğal gaz kullanan toplam abone sayısı 16 milyon 820 bin 878'e ulaştı. Yılın ilk yarısında 327 bin yeni abone sisteme dahil oldu.

Aktif doğal gaz kullanıcı sayısı ise bu dönemde 1 milyondan fazla artarak 53,3 milyona yükseldi.

Abone alımları artış eğiliminde

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle mart-haziran döneminde alınan tedbirlerin konut tüketiminin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine neden olduğunu ifade etti.

Konut tüketimindeki artışta doğal gaz genişleme yatırımlarının kesintisiz devam etmesinin de etkili olduğunu kaydeden Arslan, "Vatandaşlarımız temiz ve verimli bir yakıt olması sebebiyle doğal gazın bir an önce evlerine ulaşmasını istiyor ancak dönüşüm maliyetlerinin yüksek olması, bazı bölgelerde doğal gaza geçişi zorlaştıran bir unsur haline geliyor. Vatandaşlarımızın doğal gaz dönüşümlerini kolaylaştıracak seçenekleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile görüşüyoruz." diye konuştu.

Arslan, yılın ilk yarısında salgın nedeniyle abone alımlarının azaldığına da işaret ederek, "Normalleşme süreciyle beraber abone alımlarında yılın ikinci yarısında hızlı bir artış trendi olduğu görülüyor." dedi.

Haziran, Türkiye, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz tüketimi 6 ayda yüzde 4 azaldı, konutlarda tüketim arttı - Son Dakika Ekonomi

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