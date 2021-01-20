Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün 280 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle yeni bir rekor kırıldığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "rekor talebin rekor arzla" kısıntı olmadan karşılandığını ifade etti.

Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğal gazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, en yüksek tüketimin 51,6 milyon metreküple İstanbul, 23,9 milyon metreküple Ankara ve 13,9 milyon metreküple İzmir'de gerçekleştiğini kaydetti.

Doğal gazda bir gün önce de 272,3 milyon metreküplük rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arzla karşılanmıştı.