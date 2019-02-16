Son Dakika Haberleri: "Doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak sahalar keşfettik"

"Doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak sahalar keşfettik"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:20 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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