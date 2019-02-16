"Doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak sahalar keşfettik"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Trakya
'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:20
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