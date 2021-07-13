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Doğal gaz ve elektriğe peş peşe gelen zamlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama: Enerjide dışa bağımlıyız - Son Dakika

Doğal gaz ve elektriğe peş peşe gelen zamlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama: Enerjide dışa bağımlıyız

13.07.2021 08:52

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Doğal gaz ve elektriğe peş peşe gelen zamlara ilişkin sorulara açıklık getiren Bakan Dönmez, zammın doğal gaz ve elektrik enerjisinde dışa bağımlılıktan kaynaklı olduğunu ve buna bağlı olarak dış piyasalardaki fiyat artışlarını gerekçe gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

"DIŞ PİYASALARDAKİ FİYATLARA MARUZ KALIYORUZ"

Kübra Par, Bakan Dönmez'e herkesin merak ettiği doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların nedenini sordu. "Enerjide dışa bağımlıyız" ifadeleriyle yanıt veren Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Bir de tabii kurdaki değişiklikleri de üzerine koyduğunuzda yansıması bu şekilde oluyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok. Zam yapılacak tarihler mevzuata göre planlanıyor."

"BARAJLARDA SU AZALINCA HİDROLİK ELEKTRİK SEVİYEMİZ DÜŞÜYOR"

Elektrik zammıyla ilgili açıklamalarını sürdüren Bakan Dönmez, "İçinde bulunduğumuz sezon çok kurak geçiyor. Kuraklıkla ne ilgisi var diyeceksiniz, barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor. Hidrolikten elde ettiğimiz elektrik miktarı düşünce, bu açığı mecburen termik santrallerle kapatıyorsunuz. Termik santraller de doğal gaz gibi ithal." dedi.

ELEKTRİĞE YÜZDE 15, DOĞAL GAZA YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğal gaza da yüzde 12 zam gelmişti.

Doğal gaz ve elektriğe peş peşe gelen zamlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama: Enerjide dışa bağımlıyız

Fatih Dönmez, Habertürk, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ve elektriğe peş peşe gelen zamlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama: Enerjide dışa bağımlıyız - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Nerede ve hangi konuda içe bağlıyız Allah aşkına biri açıklasın. Madem her konuda dışa bağlıyız ben maaşımı neden TL alıyorum. Gerçi Kral çıplak olsa ne yazar Halk kör olduktan sonra. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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