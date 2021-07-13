Doğal gaz ve elektriğe peş peşe gelen zamlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama: Enerjide dışa bağımlıyız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

"DIŞ PİYASALARDAKİ FİYATLARA MARUZ KALIYORUZ"

Kübra Par, Bakan Dönmez'e herkesin merak ettiği doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların nedenini sordu. "Enerjide dışa bağımlıyız" ifadeleriyle yanıt veren Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Bir de tabii kurdaki değişiklikleri de üzerine koyduğunuzda yansıması bu şekilde oluyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok. Zam yapılacak tarihler mevzuata göre planlanıyor."

"BARAJLARDA SU AZALINCA HİDROLİK ELEKTRİK SEVİYEMİZ DÜŞÜYOR"

Elektrik zammıyla ilgili açıklamalarını sürdüren Bakan Dönmez, "İçinde bulunduğumuz sezon çok kurak geçiyor. Kuraklıkla ne ilgisi var diyeceksiniz, barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor. Hidrolikten elde ettiğimiz elektrik miktarı düşünce, bu açığı mecburen termik santrallerle kapatıyorsunuz. Termik santraller de doğal gaz gibi ithal." dedi.

ELEKTRİĞE YÜZDE 15, DOĞAL GAZA YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğal gaza da yüzde 12 zam gelmişti.