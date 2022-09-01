Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi - Son Dakika
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Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi

01.09.2022 08:35
Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Sanayide yüzde 50,8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapıldı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül'den geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 47.6, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 50.8 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 49.5 oranında artış yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin kullandığı doğal gazın yüzde 99'dan fazlasını yurt dışından ithal ettiğini hatırlatan BOTAŞ, pandemi ve Ukrayna'daki savaşın küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlara sebep olduğunu belirtti. BOTAŞ, "1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize yüzde 80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir" denildi.

ELEKTRİK ZAMMI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Eylül'den geçerli olmak üzere mesken ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğin fiyatında yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abonelerin kullandığı elektriğin fiyatında yüzde 30, sanayide kullanılan elektriğin fiyatında ise yüzde 50 oranında artış yapıldığını açıkladı.

EPDK da pandeminin ve Ukrayna savaşının etkilerini hatırlatarak, "'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşanmış, bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Deutsche Welle

Elektrik Faturası, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi - Son Dakika

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