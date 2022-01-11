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Doğal gaz yardımında ödemeler mart ayında başlayacak - Son Dakika

Doğal gaz yardımında ödemeler mart ayında başlayacak

11.01.2022 14:37
Doğal gaz yardımında ödemeler mart ayında başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğinde başvuruların şubat ayının ikinci yarısından itibaren, ödemelerin ise mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğinde başvuruların şubat ayının ikinci yarısından itibaren, ödemelerin ise mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yanık, bir grup gazeteci ile bir araya geldiği toplantıda, Bakanlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilecek doğal gaz yardımına ilişkin bilgi veren Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara halihazırda yakacak yardımı yapıldığını anımsattı. Yanık, "Yakacak yardımı adı altında hanelerimize kömür desteği sağlıyoruz. 2021 yılı içerisinde 1,8 milyon hanemize, toplam 1,8 milyar TL kömür desteğinde bulunduk. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, talep etmeleri durumunda bu ısınma yardımını doğal gaz olarak alabilecek" ifadesini kullandı.

Doğal gaz desteğini hayata geçirmek için uzun süredir sahada çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Yanık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ülkemizin dört bir yanında sahada çalışmalar yapıyoruz. Doğal gaz desteği de bunlardan biri. Doğal gaz altyapısı olup da kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri bize ulaştı. Biz de bununla ilgili çalıştık. Isınma yardımını sadece kömür değil, doğal gaz olarak yapma kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Doğal gaz desteğinin teknik çalışmaları hakkında da bilgi veren Yanık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde farklı iklim şartları bulunuyor. Haliyle ısınma desteğinin de bölgesel olarak farklılık göstermesi gerekiyor. Bunun için ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Tamamen teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım ölçeği çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği sağlayacağız.

Doğal gaz desteği ödemelerinde teknik çalışmalar tamamlanmak üzere. Doğal gaz desteğinde başvurular şubat ayının ikinci yarısından itibaren, ödemeler ise mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Bu yönde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz."

Yanık, doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen hanelerin, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabileceğini belirtti.

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Derya Yanık, Doğalgaz, Kömür, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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