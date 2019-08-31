Doğal gaza bir ayda ikinci zam: Yüzde 30 arttı
3 saat önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Doğal gaza bu ay başında da yüzde 14.97 zam yapılmıştı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Doğal gaza bu ay başında da yüzde 14.97 zam yapılmıştı.
EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:23
Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 'Şişman' Foulke: 153 kiloluk efsane Sheffield United kalecisi Şov yıldızı Kim Kardashian'ın mayolu fotoğraflarına beğeni yağdı Silivri'de kediye tekme atan çiğ köfte dükkanı sahibi kadın büyük tepki çekti