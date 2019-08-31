Son Dakika Haberleri: Doğal gaza bir ayda ikinci zam: Yüzde 30 arttı
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Doğal gaza bir ayda ikinci zam: Yüzde 30 arttı

3 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Doğal gaza bu ay başında da yüzde 14.97 zam yapılmıştı.

Doğal gaza bir ayda ikinci zam: Yüzde 30 arttı, System.String[]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Doğal gaza bu ay başında da yüzde 14.97 zam yapılmıştı.


EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:23 
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