Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı

01.06.2022 08:51
Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı

Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 10 zam yapıldı.

Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 10 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yer alan haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Öte yandan doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı
Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı
Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı

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Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam Doğal gaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğal Gaz Fiyatlarına Konutta Yüzde 30, Sanayide Yüzde 10 Zam Yapıldı - Son Dakika
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