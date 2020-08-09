Doğal gazda 23. mahalle Teomanpaşa - Son Dakika

Doğal gazda 23. mahalle Teomanpaşa

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesi'nde elektrik iletim hatları ve doğalgaz alt yapı çalışmaları, Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak, dedi ve başladı.

Doğal gazda 23. mahalle Teomanpaşa, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesi'nde elektrik iletim hatları ve doğalgaz alt yapı çalışmaları, Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak, dedi ve başladı. Tütüncü, "22 Mahalle'de 100 binden fazla konuta doğalgaz getirdik. Şimdi 23. mahalle Teomanpaşa olacak." dedi.

Kepez ilçesinin Teomanpaşa Mahallesi sakinleri, en çok talep ettikleri doğal gaz hizmetine kavuşuyor. Görev süresi içerisinde 22 mahallede 100 binden fazla konuta doğal gaz gelmesini sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teomanpaşa Mahallesi'nin doğal gaz talebini de karşılıyor. Başkan Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı'ndan önceki hafta gaz dağıtım şirketi Enerya temsilcileriyle bir toplantı yapmıştı. İlçede doğal gaz yatırımlarının planlandığı toplantıda, Teomanpaşa Mahallesi'ne doğal gaz çalışması yapılması kararı çıkmıştı. Başkan Hakan Tütüncü de, toplantının ardından yaptığı açıklamada Teomanpaşa Mahallesi'nde, elektrik iletim hatları ile doğal gaz çalışmasının bayramdan sonra başlayacağının müjdesini vermişti.

Bayramdan sonra başlayacak dedi ve başladı

Bayramdan sonraki ilk haftada da elektrik ve doğalgaz alt yapı çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi, mahalledeki elektrik iletim hatlarını yer altına alıyor. Bu çalışmanın tamamlanmasından sonra ise gaz dağıtım şirketi Enerya, doğal gaz boru hatlarının döşenmesi çalışmasını başlatacak. Alt yapı çalışmalarının bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Modern altı yapı hizmetleri başladı

Alt yapı çalışmalarının, Teomanpaşa Mahallesi'ne hayırlı olmasını dileyen Başkan Tütüncü, "İmara uygun yapılaşmasını tamamlanan Teomanpaşa Mahallemiz sakinlerinin bizden en önemli beklentisi doğal gazdı. Şimdi bu beklentiyi karşılıyoruz. Mahallemizde elektrik iletim hatları da yer altına alınıyor. Böylelikle modern şehirlerdeki alt yapı hizmetlerini Teomanpaşa Mahallesi sakinlerimizle buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

100 bin konuta doğal gaz

Kepez'i, 2009'da doğal gazla tanıştırdıklarına işaret eden Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: " Antalya'da doğal gazı kullanan ilk ilçe olduk. Kepez'in doğal gaz ağı her geçen gün büyüyor. 22 Mahalle'de 100 binden fazla konuta doğal gaz getirdik. Şimdi 23. mahalle Teomanpaşa olacak. Önümüzdeki günlerde doğal gaz ağını büyütmeye devam edeceğiz. 2009'dan bugüne çevreci belediyecilik adına çok önemli işler yaptık. Ama bunlardan en önemlisi Antalya'da ilk doğal gaz kullanan ilçe olmamızdı. Dünya gelişiyor ve değişiyor. Şehirlerimiz modernleşiyor. Artık modern dönemin temiz enerjisi doğal gaz. Kepez her geçen gün doğal gaz ağını güçlendirmeye devam ediyor." - ANTALYA

Kurban Bayramı, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal gazda 23. mahalle Teomanpaşa - Son Dakika
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