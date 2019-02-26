Son Dakika Haberleri: Doğal gazda esneklik talebi

Doğal gazda esneklik talebi

42 dakika önce

Bazı uzun vadeli doğal gaz ithalat kontratları 2021'de sona erecek olan Türkiye, tedarikçilerden fiyat esnekliği istedi.

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Bazı uzun vadeli doğal gaz ithalat kontratları 2021'de sona erecek olan Türkiye, tedarikçilerden fiyat esnekliği istedi. Öte yandan ABD'den doğal gaz ithalatının artırılması planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:55 

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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