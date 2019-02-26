Doğal gazda esneklik talebi
42 dakika önce
Bazı uzun vadeli doğal gaz ithalat kontratları 2021'de sona erecek olan Türkiye, tedarikçilerden fiyat esnekliği istedi.
Bazı uzun vadeli doğal gaz ithalat kontratları 2021'de sona erecek olan Türkiye
, tedarikçilerden fiyat esnekliği istedi. Öte yandan ABD
'den doğal gaz ithalatının artırılması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:55
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