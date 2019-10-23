Son Dakika Haberleri: Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar
Son Dakika Ekonomi Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar

Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar

9 dakika önce

EPDK kararları doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek.

Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar, System.String[]

EPDK kararları doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:54 
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Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek
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