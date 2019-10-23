Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar
9 dakika önce
EPDK kararları doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek.
EPDK kararları doğrultusunda, doğal gaz sayaçlarının arızalanması halinde tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:54
Doğal gazda haksız tahsilatı önleyecek karar: Geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek Şili Devlet Başkanı, yaşanan protestolar nedeniyle özür diledi: Verilen mesajı net bir şekilde aldık McConnell'dan Temsilciler Meclisinde Türkiye çıkışı: Yaptırım uygulamak geri tepebilir Damadının boğazını kesmek için fırsat kollayan kayınpeder, kameralara yakalanmış