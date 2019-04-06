Son Dakika Haberleri: Doğal Gazda Lisans ve Sertifika Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Doğal Gazda Lisans ve Sertifika Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek

1 saat önce

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz piyasası lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

Doğal Gazda Lisans ve Sertifika Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek, System.String[]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz piyasası lisans ve sertifika yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nin değişikliklere ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişikliklerle doğal gaz lisans ve sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılması mümkün hale geldi.

Hangi lisans türleri ve sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul kararıyla belirlenecek. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulacak.

Lisanslar, sürelerinin bitiminde veya lisans sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi halinde kendiliğinden, lisans sahibinin lisanstan vazgeçmek istemesi halinde ise Kurul onayıyla sona erecek.

Sertifikalar da sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erecek. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde de yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayıyla, iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayıyla sona erecek.

Ayrıca, spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkılaştırılmış (CNG) ithalat faaliyetleri, tek bir ithalat (spot) lisansı alınarak yapılabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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