Doğal gazda rekor tüketime rekor arz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğal gazda rekor tüketime rekor arz - Son Dakika Ekonomi

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen doğal gaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen doğal gaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

Bakanlığın resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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