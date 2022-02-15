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Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu

15.02.2022 18:51
Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 kişi evlerindeki doğal gaz tesisatındaki kaçak nedeniyle etkilendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 kişi evlerindeki doğal gaz tesisatındaki kaçak nedeniyle etkilendi. Aile, eve gelen komşularının haber vermesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Doğal gaz tesisatındaki kaçak sızıntı nedeniyle evde bulunan Nizamettin Güneş (46), eşi Kübra Güneş (45) ve çocukları Doğan Güneş (21) etkilendi. Bu sırada komşuları kapıyı çaldı. Kapıya kadar giden Kübra Güneş, komşusundan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Zehirlendikleri belirlenen 3 kişi özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekibi, evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.


Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu
Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu
Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu
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Doğalgaz, Ereğli, Müftü, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğal gazdan zehirlenen 3 kişi komşuları sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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