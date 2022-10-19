Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

19.10.2022 11:06
Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sızan doğal gazdan zehirlenen Hacı Bayrakcı (49) ile eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakcı (21) hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde sızan doğal gazdan zehirlenen Hacı Bayrakcı (49) ile eşi Cemile (48) ve kızları Derya (25) ile Dilara Bayrakcı (21) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi 3'üncü Vatan Sokak'ta meydana geldi. Hacı Bayrakcı ile eşi Cemile ve kızları Derya ve Dilara Bayrakcı'da mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Diğerlerine göre kendini daha iyi hisseden Hacı Bayrakcı, zehirlendiklerini düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, 4 kişilik aileyi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cemile Bayrakcı ile kızlarının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Evde yapılan incelemede, doğal gaz sızıntısı tespit edildi. Bayrakcı ailesinin üst katında oturan komşusunun tadilat yaptığı sırada doğal gaz bacasına verdiği hasarın sızıntıya neden olduğu belirlendi.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğal gazdan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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