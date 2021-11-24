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Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı - Son Dakika

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

24.11.2021 18:02

Avcılar'da eşi ile tartıştıktan sonra doğal gazı açarak 7 aylık bebeğiyle birlikte intihar etmeye çalıştığı iddia edilen kadının erkek arkadaşı, söylentileri yalanlayarak "Suyu ısıtırken, doğal gazı açık bırakmış. Uyuya kalmış. Çocuk da uyuyormuş" açıklamasını yaptı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Limon Sokaktaki 4 katlı bir binada geçtiğimiz pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, iddiaya göre bir çocuk annesi C.Ü, eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından doğal gazı açan C.Ü, arkadaşına mesaj atarak 'hayatına son vereceğini' söyledi. Kadının arkadaşı bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

KAPIYI AÇINCA YERE YIĞILDI

Polis ekipleri ise, olayı ihbar eden kadınla görüntülü konuşarak C.Ü.'nün oturduğu binaya geldi. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle dairenin bulunduğu 3'üncü katına çıkarken polis ise kapıyı çaldı. Kapıyı açan anne C.Ü, (30) bir anda yere yığılırken, itfaiye ekipleri salonda yatan 7 aylık erkek G.Ü'yü dışarı çıkarttı. İtfaiye erleri, ambulans gelen kadar çocuğun yüzünü su ile yıkayarak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra bebek kendisine geldi. Yerde yığılan kadın ise itfaiye ve polis ekiplerince taşınarak ambulansa alındı. İlk müdahalenin ardından anne ve minik oğlu Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından minik G.Ü ile anne C.Ü., taburcu edildi.

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği ileri sürülen kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

ERKEK ARKADAŞI İNTİHAR İDDİALARINI YALANLADI

Olaya ilişkin konuşan ve intihar iddialarını yalanlayan C.Ü'nün erkek kardeşi ise, "Suyu ısıtırken, doğal gazı açık bırakmış. Uyuya kalmış. Çocuk da uyuyormuş, bundan dolayı sıkıntı oldu. Doğalgaz zehirlenmesi, atlattık çok şükür. Hayatına son vermek istedi gibi bir şey yok. Sadece arkadaşı arıyor, ulaşamıyor. Ulaşamayınca merak ediyor ve başkalarını arıyor. Böyle bir şey oluyor" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı
Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı

Doğalgaz, İtfaiye, Avcılar, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğal gazı açarak bebeğiyle intihar ettiği öne sürülmüştü! O kadının erkek arkadaşı iddiaları yalanladı - Son Dakika
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