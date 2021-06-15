Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı - Son Dakika

Dışarıdan bakınca otobüs, içinde ise yok yok! Bir evin tüm ihtiyacını karşılamak mümkün

Kürsüye iki kavanozla çıkan Kılıçdaroğlu'nun sesi salonu inletti: Bunun sorumlusu kim?

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir kişinin evinde doğal gazı açıp intihara kalkıştığı ihbarı üzerine olay yerinde polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis olayın meydana geldiği birinci kattaki dairenin önce vanayı kapatarak doğal gazı kesti.

ELİNDE SİGARAYLA POLİSLERE KAPIYI AÇTI

Daha sonra evin kapısını çalan polise elinde sigarayla kapıyı açan 50 yaşındaki S.K. paniğe sebep oldu. Eden yoğun gaz kokusu etrafa yayılırken, polis sigarayı kadının elinden alıp herhangi bir patlamaya karşı tedbir alarak pencereleri ve kapıyı açık tutup evi havalandırıp ambulans istedi.

''SADECE ÖLMEK İSTİYORUM''

Polisin eve geldiğinde pencerede sigara içtiği iddia edilen kadın "Sadece ölmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi. Polislere kendisini nasıl bulduklarını soran kadın ölmek istediğini tekrarladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K.'nin tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden kaçtığı öğrenildi.