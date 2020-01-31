Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1) - Son Dakika

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Doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (1)
6 saat önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
ORDU'nun Ünye ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki evlerde oturanlar tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yaskoğanı Mahallesi Kirlik mevkisinde saat 15.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım hattında, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekipleri alevlere müdahale ediyor.
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