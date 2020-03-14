Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

6 saat önce

Uşak'ta doğal gazı kaçak kullanmak suretiyle sayaca dışarıdan müdahale ederek sayaç endekslerini geriye çektiğini itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, System.String[]

Uşak'ta doğal gazı kaçak kullanmak suretiyle sayaca dışarıdan müdahale ederek sayaç endekslerini geriye çektiğini itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne gelerek doğal gaz sayaçlarına gayri resmi müdahalede bulunduğunu tespit ettikleri bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler D.A. isimli şahsın sayaçlara müdahale ederken kullandığı bir adet tornavida, bir adet pense, üç adet iğne ve iki adet ataç ele geçirdi. Suç aletleriyle birlikte yakalanan D.A., isimli şüpheli şahıs suçunu itiraf etmesinin ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Başka sayaçlara da para karşılığında yapmış


Şüpheli şahıs ifadesinde, aynı işlemi belli bir ücret karşılığında yakın çevresinde bulunan kişilere de yaptığını beyan etti. Polis ekiplerinin doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri ile birlikte yaptığı tespitlerde, şüpheli D.A.'nın kendi ikameti de dahil olmak üzere toplam 7 doğal gaz sayacında gayri resmi işlem yapıldığı belirlendi. Sayaçlar yetkililerce incelenmek üzere yerinden sökülerek muhafaza altına alınırken, abonelerin gaz arzlarının durdurulduğu öğrenildi.


Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, "karşılıksız yararlanma" suçundan işlem başlatılmasının ardından, şahısların savunmaları alınarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli D.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Hırsızlık Büro Amirliği, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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