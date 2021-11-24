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Doğal gazı kesilen site sakinlerinden "yönetime kayyum atanması" talebi - Son Dakika

Doğal gazı kesilen site sakinlerinden "yönetime kayyum atanması" talebi

24.11.2021 21:44
Doğal gazı kesilen site sakinlerinden "yönetime kayyum atanması" talebi

Esenyurt'ta yaklaşık 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfusu bulunan sitenin sakinleri, İGDAŞ'a olan borç nedeniyle doğal gaz kesintisinden site yönetimini sorumlu tutarken, yetkililerden kayyum atanmasını talep ediyor.

Esenyurt'ta yaklaşık 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfusu bulunan sitenin sakinleri, İGDAŞ'a olan borç nedeniyle doğal gaz kesintisinden site yönetimini sorumlu tutarken, yetkililerden kayyum atanmasını talep ediyor.

İGDAŞ'a olan 6 milyon liralık borcu nedeniyle iki gündür doğal gazı kesik olan siteye, borcun 600 bin lirasının ödenmesinin ardından tekrar gaz verildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Site Operasyon Müdürü Fırat Ergün, borcun 2015'ten bu yana devam ettiğini vurgulayarak, "Daha önce İGDAŞ ile borçlarımızı ödemek için bir yapılandırmaya gittik. Ancak aidatların düzenli ödenmemesi nedeniyle borcumuzu zamanında ödeyemedik. Bu yüzden İGDAŞ gazımızı kesti. Bugün İGDAŞ'la görüştük ve şimdi doğal gazımız açıldı. Bundan sonra böyle bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz." diye konuştu.

İGDAŞ'a olan borcun düzenli ödenmesi için site sakinlerine aidatlarını düzenli ödemeleri çağrısında bulunduklarını aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"Sitede yaklaşık 3 bin 600 dairemiz var. Bunun yüzde 30-35'i aidatını düzenli ödüyor. Ödemeyenler için de hizmet kesintisi uyguluyoruz. Hacze verilenler de var. Ancak kimseye gidip de 'borcunu öde' deyip, gırtlağına basamıyoruz. Niye? 'Benim özgürlüğüm kısıtlanıyor' diyor site sakinleri. Bu yüzden birçok sitede kayyum var. Aidatlar düzenli ödense bir sıkıntı çıkmaz."

Ergün, site sakinlerinin, "Yönetim borçları ödemiyor, o yüzden borçlar birikiyor" iddialarını ise kabul etmediğini söyledi.

"İGDAŞ'a 6 milyon lira borç var"

Sitede yaklaşık 10 yıldır oturan kat maliki Özgür Mat ise site sakinlerinin aidatlarını düzenli ödediğini ancak yönetimin kurumlara olan borcunu ödemediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"İGDAŞ'a 6 milyon lira borç var. Bu sorun bu akşam çözüldü ama gelecek ay yine tekrarlanabilir. Geçen yıl beş kez kesildi. Yine iki hafta önce de iki kez, birer gün arayla kesildi. Borç var, 'bir gün kökten kesecekler' diyorduk ve o gün dündü. İGDAŞ, 'En azından 600 bin lira getirin, sakinler mağdur olmasın.' demiş. Site olarak biz İGDAŞ yöneticilerinin insafına kalmış oluyoruz. Geriye kalıyor 5,5 milyon borç. Toplanan aidatlar nereye gitti? Ortada para yok. Sitenin denetim raporları şeffaf değil. Sitenin İGDAŞ, İSKİ ve SGK'ya 25-30 milyon borcu var ama kasa bomboş. Biz devletimize sesleniyoruz, bu siteye kayyum atayın. Burası bir ilçe nüfusuna sahip, buraya uzmanların gelmesi lazım. Bütçemiz 2 milyon 100 bin lira. Çoğu şirketin, ilçe belediyesinin bütçesinden fazla. Türkiye'deki birçok ilçeden fazla insan yaşıyor burada ama yöneticiyi sorgulayan yok."

Yaklaşık 10 yıldır sitede oturan Serpil Zorbozan ise "2016'dan beri süregelen borçlarımız var. İGDAŞ ile yapılandırma gerçekleşti ama bu taksitler ödenmiyor. Tekrar tekrar kesiliyor doğal gaz. İşten eve geliyoruz, kalorifer yok, ocak yok. Bu her sene 4-5 kez başımıza geliyor. Burada yaklaşık 3 bin 500 daire var. Ortalama aidatımız bin lira. 1+1'ler 700, 3+1'ler bin 200 lira aidat ödüyor. Bu ayda 3 milyon liradan fazla yekun oluşturuyor. Aidatını zamanında ödemeyen yüzde 10'u geçmez zira hizmet alamazsınız, suyunuz kesilir. Bu yüzden yüzde 90'ı aidatlarını zamanında ödüyor. Asla şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Site sakini Emine Şahinoğlu ise 7 yıldır sitede oturduğunu belirterek, "İki yaşında bir torunum var. İki gündür ev buz gibi, torunuma yemek yapamadım." dedi.

Mehmet Kaan da 8 yıldır sitede oturduğunu dile getirerek, "İki gündür gaz kesintisinden perişan olduk, evler buz gibi. Ocak yok, sıcak su yok. Aidatlar ödenmediği için borçların ödenmediğine inanmıyorum. Bu sitede Anadolu'daki küçük bir ilçeden daha çok insan oturuyor. Kesinlikle ciddi bir yönetim şekline geçilmesi lazım. Buraya kayyum atanması lazım. Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı." ifadelerini kullandı.

Esenyurt, Doğalgaz, Fırat, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal gazı kesilen site sakinlerinden 'yönetime kayyum atanması' talebi - Son Dakika


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