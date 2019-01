Doğal Gazlı Tandırda Pişen Ekmeklere Yoğun Talep

SELMAN TÜR - Batman 'da doğal gazlı tandırda pişen ekmek yoğun talep görüyor.Çocukken ailesiyle İstanbul 'a yerleşen 32 yaşındaki Mahmut Acet, eğitiminin ardından tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Bir süre sonra kendi işini kurmak amacıyla işinden ayrılan Acet, başladığı araç kiralama işinde de istediği geliri elde edemeyince arayışa girdi.Acet, bu sırada tanıştığı, İstanbul'da bir fırında çalışan Afganistan uyruklu Abdulgani Esatbeg'nin "Doğal gazlı tandır kur, yanında çalışayım" önerisini üzerine başladığı işte başarılı oldu. Bir süre sonra oradaki bu işi kardeşlerine devrettikten sonra geri döndüğü memleketi Batman'da Esatbeg ile doğal gazlı tandırda ürettiği ekmeklerin satışına başladı.Evli ve iki çocuk babası Mahmut Acet, iş arayışındayken tanıştığı Esatbeg'in önerisiyle üretmeye başladıkları ekmeğe ilgi gösterildiğini belirtti.Doğal gazlı tandırda pişen ekmeğin is kokmadığını bu nedenle müşterilerin talebinin yoğun olduğunu vurgulayan Acet, "Bu tandırda pişen ekmek is kokmuyor ayrıca hamuruna süt ve yağ koyarak lezzetini daha da artırıyoruz. Alan her müşteri memnun." ifadelerini kullandı.Afganistan'da tandır ekmeği ürettiğini belirten Esatbeg de 3 yıl önce geldiği Türkiye 'de de aynı işi yaptığını söyledi.Müşterilerden Erdoğan Kalfa, tandır ekmeği tercih ettiğini belirterek, bu ekmeğin is kokmadığını ifade etti.İzzet Başaran da uzun süre tazeliğini koruyan tandır ekmeği her gün aldığını söyledi.