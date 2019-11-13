Son Dakika Haberleri: Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi
Son Dakika Genel Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya 'Keban Gümüşkaya' ismi verildi - Son Dakika

Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi

6 saat önce

Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildiELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj yanında bir süre önce keşfedilen görsel güzelliği ile etkileyen yaklaşık 200 metre derinlikteki mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj yanında bir süre önce keşfedilen görsel güzelliği ile etkileyen yaklaşık 200 metre derinlikteki mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi.

Keban ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 200 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu değerlendirilen mağaranın turizme kazandırılması için Valilik ve kaymakamlık öncülüğünde çalışma yapıldı. Daha önce bir TV ekibinin girdiği ve içeride mahsur kaldığı mağaraya bu kez daha profesyonel bir ekip girerek turizme kazandırılması için çalışma yaptı. Çalışma sonrası Vali Çetin Oktay Kaldırım, mağaranın ismini "Keban Gümüşkaya" olarak belirlediklerini açıkladı.

Vali Çetik Oktay Kaldırım açıklamasında," Keban Barajı yanında keşfettiğimiz ve turizme açmak için teknik çalışmalarını son aşamaya getirdiğimiz mağaranın ismini çok değerli bir Elazığlıyla birlikte yerinde araştırma yaparak o bölgenin anılan adıyla 'Keban Gümüşkaya Mağarası' olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Mağaradan çekilen görüntüler ise eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya Keban Gümüşkaya ismi verildi

Elazığ, Keban, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bornozlu haliyle video çeken Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:40:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğal güzelliği ile dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]