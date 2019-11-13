Son Dakika Haberleri: Doğal güzelliğiyle dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi
Son Dakika Güncel Doğal güzelliğiyle dikkat çeken o mağaraya 'Keban Gümüşkaya' ismi verildi - Son Dakika

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken o mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi

7 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj yanında bir süre önce keşfedilen görsel güzelliği ile etkileyen yaklaşık 200 metre derinlikteki mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde baraj yanında bir süre önce keşfedilen görsel güzelliği ile etkileyen yaklaşık 200 metre derinlikteki mağaraya "Keban Gümüşkaya" ismi verildi.

Keban ilçesi sınırlarında bulunan yaklaşık 200 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu değerlendirilen mağaranın turizme kazandırılması için Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde çalışma yapıldı. Daha önce bir TV ekibinin girdiği ve içeride mahsur kaldığı mağaraya bu kez daha profesyonel bir ekip girerek turizme kazandırılması için çalışma yaptı. Çalışma sonrası Vali Çetin Oktay Kaldırım, mağaranın ismini "Keban Gümüşkaya" olarak belirlediklerini açıkladı.

Vali Çetik Oktay Kaldırım açıklamasında, "Keban Barajı yanında keşfettiğimiz ve turizme açmak için teknik çalışmalarını son aşamaya getirdiğimiz mağaranın ismini çok değerli bir Elazığlıyla birlikte yerinde araştırma yaparak o bölgenin anılan adıyla 'Keban Gümüşkaya Mağarası' olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Mağaradan çekilen görüntüler ise eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.

(Hüseyin Can/İHA)

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken o mağaraya Keban Gümüşkaya ismi verildi

Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:40 Kaynak: İHA
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