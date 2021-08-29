Doğal güzelliklere sahip Gölcük Mahallesinde gönüllüler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Mahallesinde gönüllüler çevre temizliği için bir araya geldi.

Ödemiş Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen çevre temizliğine katılanlar, Avcılar Çeşmesi ve Ödemiş arasındaki 15 kilometrelik kara yolu çevresindeki çöpleri topladı.

Etkinliğe katılan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AA muhabirine, doğaya sahip çıkmak için gönüllülerle buluştuklarını söyledi.

Bölgeye piknik yapmak amacıyla gelen bazı vatandaşların ardında cam şişe, kağıt ve plastik atıklar bıraktığına dikkati çeken Eriş, "Gönüllülerle, belediyedeki işçilerimizle temizlemeye çalışıyoruz. Kirleten arkadaşlarımıza uyarı olmasını istedik. Kirletmeme mesajı vermek istedik. Bu doğa hepimizin. Doğamıza sahip çıkarsak doğa da bize sahip çıkar." diye konuştu.

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı ve Efe Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Taşlı da çevre duyarlılığı oluşturmak istediklerini dile getirdi.