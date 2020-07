Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzundere 'kuş cenneti' oldu - Son Dakika

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Uzundere 'kuş cenneti' oldu

Sakinkent "Uzundere" onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor

ERZURUM - Birçok doğal ve kültürel zenginliğin yer aldığı, Türkiye'nin "11. sakin şehri" seçilen Uzundere onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Avlanmak için Erzurum'u tercih eden kuşlar arasında birçok önemli türde bulunuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Erzurum'un Uzundere ilçesine göç eden onlarca kuş türü doğasever Taner Sarı tarafından görüntülendi. Avrupa'nın ve Asya'nın en büyük şelalelerinden birisi olan Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü etrafında avlanan kuşlar arasında atmaca, kara leylek, saka, beyaz balıkçın ve mısır akbabası gibi türler yer alıyor.

Yaklaşık 6 aydır kuş türlerini fotoğraflamaya çalışan doğasever Taner Sarı Uzundere'nin turizmine katkı sağlamak istiyor.

Sarı, kuş türlerinin buraya daha çok avlanmak için geldiğini ifade ederek, " Burada birçok kuş türünün yaşadığına şahit oldum. Bunları fotoğraflayarak belgeledim. Gözlemlediğim kadarıyla burada 50-60 kuş türü bulunuyor fakat bunların sadece 20 türüne yakınını fotoğraflayabildim. Yılın belirli zamanlarında buraya farklı türlerde mutlaka uğrayacaktır. Bulunduğumuz nokta kısmen sulak bir arazi konumunda. Kar sularının erimesiyle birlikte burada balık çeşitliliği artıyor. Kuş türleri de genellikle buraya avlanmak için geliyorlar" dedi.

"Avcılar kuşlara zarar vermesin diye nöbet bekliyorum"

Avcıların kuş türlerinin zarar vermemesi için her gün saatlerce ormanın girişinde nöbet beklediğini belirten Sarı, "Kuşları fotoğraflarken çok zorlanıyorum. Sulak bir yer olduğu için aşırı derecede sinek bulunuyor. Bunlar aşırı derecede rahatsız edici. Bisikletimle yaklaşık her gün 10 kilometre kat ederek buraya geliyorum. Burayı keşfettikten sonra avcıların bu kuşlara zarar vermemesi için burada nöbet bekliyorum. Avcıları görünce hemen güvenlik güçlerine bildiriyorum" açıklamalarında bulundu.

"Buranın milli park olmasını istiyorum"

Sarı, onlarca kuş türünün akın ettiği bir alanın milli park olmasını istediğini kaydederek, "Burada kuş gözlem yerlerinin kurulmasını istiyorum. Buraya dünyanın her yerinden turistlerin ve doğaseverlerin gelmesini ve burayı gözlemlemesini istiyorum. Ülkemiz açısından çok önemli bir bölge. Buradan yüzlerce insan her gün geçiyor fakat bu kuş türlerinden haberdar değiller. Ağaçlık alanlara dahi giriyorum. Gerekirse çamura batıyorum. Bir gelir elde etmeden bu türleri fotoğraflıyorum. Yöre halkının dahi bu kuşlardan haberi yok. Her yaz bütün köylerde araştırma yaptım. Burası belgeselde gördüğüm ormanlar gibiydi. Dediğim gibi burada doğan insanlar bile burayı bilmiyor." şeklinde konuştu.