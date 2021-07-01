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Doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor

01.07.2021 11:07
Doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

Pek çok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen ve adeta doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak bilinen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunun yanı sıra derinliği yer yer 1100 metreyi bulan, pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen Valla Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen burgulu seyir terasları ile ziyaretçileri cezbediyor.

Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'ndan, geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loç Vadisi'nden çıkılabiliyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Ahşap platform üzerinden geçerken kanyonun tüm güzelliklerini görmek mümkün. Horma Kanyonu, amatör seviyedeki kanyon sporcularının geçmesi için oldukça uygun.

Kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz da özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, DKMP tarafından son yapılan yatırımlarla bölgenin cazibesinin arttığını söyledi.

Pınarbaşı'nın doğa turizminde adından söz ettiren bir yer olduğunu vurgulayan Yaşar, "Doğa turizmi anlamında Batı Karadeniz'de her gelenin beğendiği bir ilçe Pınarbaşı. Dünyanın dördüncü büyük mağarası burada. Aynı güzergahta Mantar Mağarası ve Ejder Kuyusu Mağarası bulunuyor. Dünyanın en derin ikinci kanyonu burada. Türkiye'de başka yerde örneği olmayan, içinde 3 kilometrelik yürüyüş yolunun bulunduğu doğal akvaryum niteliğindeki Horma Kanyonu Pınarbaşı'nda. Zarı Çayı'nın döküldüğü saklı cennet dediğimiz şelale burada." ifadesini kullandı.

Normalleşme döneminde yoğun ziyaretçi beklediklerini aktaran Yaşar, "Bu kadar doğal güzelliğin olduğu Pınarbaşı'na insanların gelmek isteyeceğini düşünüyoruz. 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkmasıyla ziyaretçi akınına uğrayacağımızı düşünüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Nursel Öztürk de Pınarbaşı'na ilk kez geldiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Çok keyifli ve güzel bir yer. Ahşaptan yapılan yürüyüş yolundan ailenizle çok güzel vakit geçireceğiniz bir ortam. Kanyonun içi harika. Bazı yerleri çok derin olduğu için adrenalin çok yükseliyor ama insan bu doğal güzellik içinde çok güzel vakit geçiriyor. Hemen ardından gelen Ilıca Şelalesi'nden aşağıya akan su, insanı dinlendiriyor."

Kastamonu, Pınarbaşı, Hisarcık, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu normalleşme sürecinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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