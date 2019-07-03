Son Dakika Haberleri: - Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal...
Son Dakika Güncel Haber

- Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal...

1 saat önce

- Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal kayalıklardan oluşan doğal havuzlarıyla her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.

- Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal kayalıklardan oluşan doğal havuzlarıyla her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru sahilinde, kayalıklardan oluşan doğal havuzlar, yerli ve yabancı pekçok kişinin ilgisini çekiyor. Bölge halkı tarafından "Doğal Havuzlar" olarak adlandırılan Koru Sahili her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Deniz dalgalarıyla dolan ve sürekli olarak sirkülasyon yapan havuzlara gelen ziyaretçiler, Akdeniz'in turkuaz sularına kendilerini bırakıyor. Doğal atlama noktalarının bulunduğu bölgede çocukların da rahatlıkla yüzebileceği alanlar bulunuyor.
Serinlemek ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği doğal havuzlar kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
- Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal...
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
Gazipaşa, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:58:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili, doğal...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]