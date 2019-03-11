Son Dakika Haberleri: Doğal Hayat "Fotokapan"La Görüntülendi

Doğal Hayat "Fotokapan"La Görüntülendi

59 dakika önce

Burdur'da ormanlık bölgelerdeki kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar, "fotokapan" ile görüntülendi.

Burdur'da ormanlık bölgelerdeki kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar, "fotokapan" ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirildi.

Fotokapanlar sayesinde kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar doğal ortamlarında görüntülendi.

Avcılar ve keçi sürülerini otlatan çobanlar da fotokapanlara takıldı.
Burdur'un memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Güncel
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