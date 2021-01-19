Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor - Son Dakika
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Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor

19.01.2021 08:51
Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor

GAZİANTEP'te tarihi Yeni Han'da doğal ısısını koruyan ve kafe olarak kullanılan 500 yıllık mağara, ilgi çekiyor.

GAZİANTEP'te tarihi Yeni Han'da doğal ısısını koruyan ve kafe olarak kullanılan 500 yıllık mağara, ilgi çekiyor. Önceki dönemlerde soğuk havalarda doğal ısısını koruduğu için vatandaşların uğrak yeri olan mağara kafede pandemi nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Şekeroğlu Mahallesinde bulunan tarihi Yeni Han'da kafe olarak kullanılan yaklaşık 500 yıllık mağara, hayran bırakıyor. Soğuk havalarda doğal ısısını koruyan ve pandemi nedeniyle sakinlik yaşanan mağara kafe, vakaların sona ermesinin ardından tekrar ziyaretçilerini bekliyor. Mağaranın yaz ve kış aylarında sıcaklığının hiç değişmediğini ve doğal ısısını koruduğunu ifade eden kafe işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Bu mağara 1500'lü yıllarda taş ocağı olarak kullanılmış. Çıkan taşlarla bu han yapılmış. İçeride kuyularımız var ve 12 sütün ayak bulunuyor. Pandemi döneminde insanlar bu mağaraya gelip, gezip, görüyorlar. Dışarısı 0 derece de olsa 45 derece de olsa mağara doğal sıcaklığını koruduğu için hep 15 derecede kalıyor. İnsanlar burada önceden gelip çay ve kahve içerek dinleniyordu. Şu anda pandemi nedeniyle çay kahve servisi yapamıyoruz ama ziyaretçilerimiz gelerek mağarayı dolaşıyor. İnsanlar gezip, gördükten sonra hayran kalıyorlar" diye konuştu.Mağaraya farklı kentlerden gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları manzaradan etkilendiklerini ifade etti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Doğal ısısı değişmeyen mağara ilgi görüyor - Son Dakika

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