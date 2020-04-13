Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

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Doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te sosyal mesafe denetimi
6 saat önce
Giriş çıkış yasağının uygulandığı büyükşehirlerin arasında kalması nedeniyle doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.
Giriş çıkış yasağının uygulandığı büyükşehirlerin arasında kalması nedeniyle doğal karantina ortamının oluştuğu Kilis'te polis ekipleri, yaptıkları uygulamada sosyal mesafe kuralına riayet edilip edilmediğini denetledi.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, büyükşehirler Hatay ve Gaziantep ile komşu olması nedeniyle doğal karantina ortamı oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptıkları uygulamalarda sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları denetledi. Araçlarda sürücünün yanında oturan kişileri arka koltuğa geçmeleri için uyaran polis ekipleri, yayaları da maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:46 Kaynak: İHA
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