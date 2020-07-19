Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi - Son Dakika

Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi

Ekşi maya ile yapılan hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp, üzüm pekmezli suya batırılarak taş fırında pişirilen Giresun simidi, şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Ekşi maya ile yapılan hamura simit şekli verildikten sonra kaynar suda haşlanıp, üzüm pekmezli suya batırılarak taş fırında pişirilen Giresun simidi, şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

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Yaklaşık 500 yıldır yörede üretilen Giresun simidi, doğal ve katkısız olarak yapılıyor. Yapımında ekşi maya ile un, su ve tuz kullanılıyor. Hamura simit şekli verildikten sonra önce kaynar suda haşlanıyor, ardından pekmeze batırıldıktan sonra fırında kurutuluyor. Son olarak tekrar fırına sürülen simitler pişiriliyor. Giresun simidi, bilinen diğer simitlerin aksine susamsız olarak yapılıyor. Ekşi maya ile hazırlandığından hem mideyi rahatsız etmiyor hem de kilo aldırmayan özelliği bulunuyor. Uzun yıllardır üretilen Giresun simidi, pekmezin verdiği tattan dolayı yöre halkı tarafından rağbet görüyor.


Yaklaşık 40 yıldır simit ustalığı yapan Mustafa Kütükoğlu, Giresun simidinin yöreye has bir lezzet olduğunu belirterek, "Giresun simidi Giresun'a has bir simittir. Fakat yöremizde iki üç ilimizde daha üretildiği için aramızda rekabet var. Rekabet olunca herkes simidi daha güzel yapmaya çalışıyor. Ama Giresun olarak kendi simidimizde iddialıyız" dedi.


Simit ustası Kütükoğlu, Giresun simidinin doğal ve katkısız olarak hazırlandığını söyleyerek, "Ekşi maya kullanıyoruz, sonra haşlayarak pekmezli suda bekletiyoruz. Sonra odun ateşinde kurutup pişiriyoruz. Sadece un, su ve tuz kullanıyoruz. İçeriğinde başka bir şey yok" dedi.


Kütükoğlu, Giresun simidinin gurbetçiler tarafından dünyanın her yerine götürüldüğünü belirterek, "Yaz mevsiminde işlerimiz yoğun oluyor. Gurbetçilerimiz geldiği zaman dönüşlerinde gittikleri yerlere götürüyorlar. Kimi 50 tane, kimi 100 tane simit alıp Amerika'ya kadar götürüyor. Dünyada ne kadar Giresunlu varsa bu simit oralara kadar götürülüyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal, katkısız ve pekmezle üretilen lezzet: Giresun simidi - Son Dakika
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