ADANA Doğal kirliliğin yaşandığı Karataş sahili temizlendi; Akyatan Lagünü açıldı - Son Dakika

Doğal kirliliğin yaşandığı Karataş sahili temizlendi; Akyatan Lagünü açıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde fitoplankton patlaması sonucu denizde oluşan doğal kirlilik nedeniyle kapatılan Harb-İş sahili ile Akyatan Lagünü ekiplerin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Denizin normale döndüğünü belirten Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, vatandaşları Karataş sahillerine davet etti.

Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde 25 Mart günü saat 15.00 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark edip, Adana Valiliği'ne bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sahile yakın bölgeyi saran siyah görüntü üzerine olay yerine gelen ekipler, denizden kum ve su örnekleri aldı. Numuneler, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde analiz edildi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Polat tarafından yapılan incelemelerde, denizde oluşan görüntünün, fitoplankton patlaması olduğu tespit edildi.

LAGÜN ÖNLEM AMACIYLA KAPATILDI

Kirliliğin, göçmen kuşların kışladığı Akyatan Lagünü'ne ulaşması üzerine Karataş Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla lagünün denizle buluştuğu noktayı önlem amacıyla kapattı. Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yapılan detaylı incelemeler sonrasında denizden alınan numuneler Çukurova Üniversitesi'nce analiz edilmiş; kirliliğe neden olan atıkların kimyasal bir atık olmadığı, plankton adı verilen deniz canlılarından kaynaklanan organik bir kirlilik olduğu tespit edilmiştir ifadelerine yer verildi.

Ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

DENİZ NORMALE DÖNDÜ

Temizlik çalışmaları sonucunda Harb- İş sahili kirlilikten kurtulurken, Akyatan Lagünü de yeniden açıldı. Çalışmaları yakından takip eden ve süreci dikkatle yönettiklerini belirten Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, alınan sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Kirliliğin herkesi üzdüğünü, fakat mücadeleyi elden bırakmayıp çözüme kavuşturduklarını kaydeden Topuz, Koordineli bir çalışmayla bugün Karataş'ın kumsalı, sahili, denizi artık daha temiz. Balıklarımız tertemiz denizde yüzüyor. Bu görüntüler bizi mutlu ediyor. Akyatan Lagünü artık daha korunaklı durumda. Yaz turizmi konusunda da değerli vatandaşlarımızı tatil için Karataş'a bekliyoruz dedi.