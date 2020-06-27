Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar - Son Dakika

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar Buldan'da bir şifa kaynağı Denizli'de 1500'lü yıllarda yaşayan İçme Dedesinin kabrinin bulunduğu bölgedeki maden suyuna vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar

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Buldan'da bir şifa kaynağı

DENİZLİ - Denizli'de 1500'lü yıllarda yaşayan İçme Dedesinin kabrinin bulunduğu bölgedeki maden suyuna vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Vatandaşlar doğal maden suyunun birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirtiyor.

Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde 1500'lü yıllarda yaşayan Anadolu evliyalarından olduğu bilinen ve çevre halkının İçme Dedesi olarak adlandırdığı kabre ziyarete gelen vatandaşlar buradaki doğal maden suyunu da içmeden gitmiyor. Önceki dönemlerde vatandaşlar tarafından uğrak bir nokta olan ve adakların kesildiği bir cazibe merkezi olan bölgede şifalı olduğuna inanılan suyun az akması sonucu misafirlerini bir bir kaybetti. Son dönemlerde suyun geldiği kaynağın temizlenmesi ile eski günlerindeki gibi akan doğal maden suyuna vatandaşlar tekrar yoğun ilgi gösteriyor. Buraya gelen vatandaşlar hem su içiyor, hem de yanlarında getirdikleri şişelere su doldurarak evlerine götürüyor. Kaynağın başına gelen vatandaşlar burada bulunan İçme Dedesinin kabrini de ziyaret etmeden geçmiyor. Mide hazımsızlığı çektiğini ve bu sudan içmeye başladıktan sonra şikayetinin kalmadığını dile getiren Süleyman Mahsun "Büyüklerimizin tavsiyesi üzerine bu suyu içiyorum. Mide rahatsızlığım kalmadı" dedi.

"İçme Dedemiz hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor"

Bostanyeri Mahalle Muhtarı Muhammet Yeşildağ, yıllar önce bölgede İçme Dedesinin kabristanına adak hayırları yapmaya gelenlerin olduğunu, bölgenin bir ziyaret merkezi olduğunu ifade ederek "İçme suyunda azalma olduğundan bölge cazibesini yitirmeye başlamıştı. Ancak suyun kaynağını temizledikten sonra kendiliğinden çoğalmaya başladı. Bölgede kükürt ve diğer madenler bulunuyor. Mide, bağırsak, böbrek, safra kesesi ve sindirim sorunları olan kişiler gelerek bu suyu içiyorlar. Kaplarına doldurup götürüyorlar. Bölgemizin yeniden cazibe merkezi olması bizleri sevindiriyor. Bu amaçla yakın zamanda piknik alanları ve seyir terasları yapacağız. İçme Dedemiz hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğal maden suyunun bir çok derde deva olduğuna inanıyorlar - Son Dakika

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