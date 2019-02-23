Son Dakika Haberleri: Doğal Malzemelerden Doğal Ürünler Yapıyorlar

Doğal Malzemelerden Doğal Ürünler Yapıyorlar

4 dakika önce

Çankırı'da kadınlar, doğal malzemelerle doğal temizlik ürünü yaptı.

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Çankırı'da kadınlar, doğal malzemelerle doğal temizlik ürünü yaptı.

Genç Oluşum Derneği tarafından tarihi çamaşırhanede düzenlenen "zehirsiz ev atölyesi" etkinliğinde kadınlar, öğretici Sümeyra Uğur eşliğinde evlerinde bulunan malzemelerle doğal temizlik ürünü ve kişisel bakım malzemesinin nasıl yapıldığını öğrendi.

Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin "zehirsiz ev hikayesi"nin 1,5 yıl önce başladığını söyledi.

Sağlıklı bir ev ve yaşantıya sahip olmak için bu çalışmayı yaptığını anlatan Uğur, "Öncelikle evdeki deterjanları çıkararak başladım. Buna bir alternatif bulmam gerekiyordu. Bunu da sirke ve karbonatla yapmak oldukça kolaydı. Önce temizlik, daha sonra kişisel bakım ürünleri derken yavaş yavaş bunları atölyelerde başkalarına da duyurmaya başladım." dedi.

Türkiye'nin farklı illerinde doğal temizlik ürünlerinin yapılışını anlattığını dile getiren Uğur, şöyle konuştu:

"Bugün de Çankırı'da ilk olarak temizlik atölyesi yapacağız. Daha sonra da kişisel temizlik atölyesi gerçekleştireceğiz. Temizlik atölyesinde çamaşır yıkama tozumuzu yapacağız. Bulaşık makinesinde nasıl alternatifler kullanabiliriz, onu konuşacağız ve yüzey temizleyicisi yapacağız. Başlıca malzemelerimiz karbonat, beyaz kil, hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve bunlardan oluşan malzemeler."

Uğur, evde yapılan temizlik malzemelerinin dışarıya göre çok daha ucuza mal olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Genç, Çankırı, Güncel
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