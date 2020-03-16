Doğal mineralli su sahası ihalesi

Burdur'da doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı üç saha için ihaleye çıkıldı.

Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninden konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'un Ağlasun, Merkez ve Altınyayla ilçelerinde doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı üç sahanın ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.

Tahmini bedelleri 52 ila 65 bin lira arasında, büyüklükleri ise 875 hektarla 28 bin hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 14 Nisan Salı günü saat 14.00'te Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak. İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar teslim edebilecek.