Doğal mineralli su sahası ihalesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğal mineralli su sahası ihalesi - Son Dakika Ekonomi

Doğal mineralli su sahası ihalesi

6 saat önce

Burdur'da doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı üç saha için ihaleye çıkıldı.

Doğal mineralli su sahası ihalesi, System.String[]

Burdur'da doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı üç saha için ihaleye çıkıldı.

Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeninden konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'un Ağlasun, Merkez ve Altınyayla ilçelerinde doğal mineralli su arama ve işletme ruhsatlı üç sahanın ihalesi, açık teklif usulüyle yapılacak.

Tahmini bedelleri 52 ila 65 bin lira arasında, büyüklükleri ise 875 hektarla 28 bin hektar arasında değişen sahaların ihalesi, 14 Nisan Salı günü saat 14.00'te Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak. İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar teslim edebilecek.

Ağlasun, Burdur, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak" sorusuna cevap verdi         
15:53
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak         
19:43
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı         
19:05
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 16:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal mineralli su sahası ihalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]