Doğal ortamda şifa buluyorlar - Son Dakika

Doğal ortamda şifa buluyorlar

Doğada yaralı bulunan hayvanların cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Doğada yaralı bulunan hayvanların cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

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Çok sayıda farklı türde hayvanın barındığı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde şifa buluyor.


Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yaban hayvanları, kendilerine ayrılan rehabilitasyon bölgelerinde doğaya yeniden adaptasyonlarının sağlanmasıyla bulundukları bölgelere yeniden salınıyor.


Salınan baykuşun yanı sıra çok sayıda kuş türü ve karaca, geyik gibi memelinin, yaban hayvanlarının tedavisi ise sürüyor. Yaban hayvanlarına can veren merkez, ihtiyaç duyulduğunda diğer illerden gelen yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.


Yetkililer özellikle karaca yavrusu gören vatandaşları, karaca yavrularına dokunmamaları ve yavrunun bulunduğu yerden uzaklaşmaları uyarısında bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Özellikle bu aylarda Mayıs ve Haziran aylarında Karaca ve geyikler için üreme zamanı, doğum zamanı. Burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Orman içerisinde bu karacalar, geyikler yavrularını yavruladıktan sonra tabi bir müddet bunları besin bulmak için ayrılabiliyorlar. Fakat o yöreden geçen köylülerimiz özellikle bu yavrularını annesini kaybetmiş ya da sahipsiz görerek alıp ortamından bize getiriyorlar. veya kendilerini bakmaya çalışıyorlar. Burada maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Niye? Çünkü annesinden ayrılan yavruların yaşama durumları hakikaten zor oluyor. Yani yaşatmak güç oluyor. Kendi ortamında kendi annesinin sütüyle yaşaması gerekiyor. Bunu yaşatmak için biz doğal ortamlardan sağladığımı işte keçi sütü vs. ile besliyoruz. Ama dediğim gibi kolay olmayabiliyor. Zaman zaman camilerde bizzat anons etmek suretiyle bu yavruların alınmaması kendi ortamlarında bırakılması gerektiğini uyarılarla ve işte müftülüklerimiz kanalıyla camilerde ilanlar, muhtarlarımızla görüşmek suretiyle yaptığımız toplantılarda sürekli uyarıyoruz ama bunu tam anlamıyla maalesef bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendiremedik. Buradan tekrar istirham ediyorum. Bu yavruları mutlaka annesi yalnız bırakmaz. Kendisinin başına bir zarar gelmedikten sonra mutlaka bir müddet sonra geri gelip yavrusunu emzirecek, ona bakacak. Ama bunu işte bu hayvanları özellikle biraz daha masum hayvanları insanlarımız bunlara çok ilgi gösteriyorlar. Alıp bunları sevimli diye evine de getirebiliyorlar, bakmak için falan. Ama bakımları güç ve orada o ev ortamlarında evcil ortamlarda yaşamaları mümkün değil. Bunun için bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını tekrar bu vesileyle istirham ediyorum" dedi. - SİNOP

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sinop, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal ortamda şifa buluyorlar - Son Dakika
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