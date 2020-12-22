Doğal ortamda yetişen "Eflani hindisi" yılbaşı sofralarını tatlandıracak - Son Dakika

Doğal ortamda yetişen "Eflani hindisi" yılbaşı sofralarını tatlandıracak

22.12.2020 11:05
Doğal ortamda yetişen

Karabük'ün hindileriyle ünlü ilçesi Eflani'de yılbaşı için doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, Türkiye'nin her yerinden talep görüyor.

Karabük'ün hindileriyle ünlü ilçesi Eflani'de yılbaşı için doğal ortamda arpa, buğday ve mısırla beslenen hindiler, Türkiye'nin her yerinden talep görüyor.

Belediye tarafından yaptırılan hindi heykelinin simge olduğu ilçede, kilogramı 45 ila 55 liradan satılan ve özel olarak yılbaşı için beslenen binlerce hindi, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Ağırlıkları 3 ila 8 kilogram arasında değişen hindiler fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü.

"Hindi üretiminin artmasını arzu ediyorum"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, yılbaşının yaklaşması dolayısıyla "Eflani hindisi"nin ön plana çıktığını söyledi.

Eflani hindisinin geleneksel yöntemlerle ve doğal ortamda yetiştirildiği için etinin lezzetiyle ünlü olduğunu belirten Ertuğrul, "Bu haklı ünü dolayısıyla çok talep görüyor. Bu talebe yeteri kadar cevap veremiyoruz çünkü geleneksel usullerle yetiştirilen hindiler aile başına ancak 10-15 tane olabiliyor." dedi.

Ertuğrul, 15 yıl önce ilçe girişine hindi heykeli diktiklerini ifade ederek, Eflani hindisinin tanındığını anlattı.

Hindiyi tek başına değerlendirmemek gerektiğini dile getiren Ertuğrul, "Hindi eti ve suyundan yapılan bandırma yemeğimiz var. Eflani Belediyesi olarak 'Eflani Hindi Bandırması' adıyla coğrafi işaret tescilini aldık. Bandırma ve hindi birbirinden ayrı düşünülemez. İlçemizde bandırma ekmeğinin de üretimi var. Hem pazarda hem de internet yoluyla hindi, bandırma ekmeği ve tereyağı bir menü oluşturularak satılıyor. Üretimin artmasını ve geçim kapısı haline gelmesini arzu ediyorum." diye konuştu.

"Hindiler yılbaşına hazır hale geldi"

Hindi yetiştiricisi 70 yaşındaki Sare Demirci de hindileri doğal ortamda mısır ve buğdayla besleyerek yetiştirdiğini söyledi.

Demirci, hindilerin doğal ortamda gezdiğini ve yılbaşına hazır hale geldiğini dile getirerek, 11 hindisinin olduğunu kaydetti.

Erkek hindilerin 10 kilogram kadar geldiğini belirten Demirci, hindilerin kilogramı 45-55 lira arasında satıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye, Eflani, Hindi, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal ortamda yetişen 'Eflani hindisi' yılbaşı sofralarını tatlandıracak - Son Dakika


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