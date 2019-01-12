Son Dakika Haberleri: Doğal Ortamda Yetiştirilen Kazlara Büyük İlgi

Doğal Ortamda Yetiştirilen Kazlara Büyük İlgi

21 dakika önce

Doğal ortamda yetiştirilen kazlara büyük ilgiBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde doğal ortamda yetiştirilen kazlar üreticinin yüzünü güldürüyor.

Doğal ortamda yetiştirilen kazlara büyük ilgi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde doğal ortamda yetiştirilen kazlar üreticinin yüzünü güldürüyor.
Kaz üreticisi Ahmet Öktem, "Rus linda cinsi kaz üretmekteyiz. Bu hayvanın eti, tüyü, özellikle ciğeri, yumurtası, civcivi her şeyi para ediyor. Türkiye'nin bir çok yerinden talep var. Özellikle Fransa'dan bu hayvanın ciğerine büyük talep var. Fransa bu taleplerini Rusya, İsrail, Macaristan, Polonya'dan karşılıyor. Biz de kazlarımızı Rusya üzerinden alarak gelen taleplere cevap verme arayışına girdik" diye konuştu.
Öktem, "Eti güzel. Herkese linda kazı üretmesini tavsiye ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Fransa, Bursa, Çeltikçi, Yenişehir, Genel
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