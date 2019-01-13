Son Dakika Haberleri: Doğal Ortamında Aç Kalan Tilki Yemek İçin Köy Konağına Girdi

Doğal Ortamında Aç Kalan Tilki Yemek İçin Köy Konağına Girdi

55 dakika önce

Doğal ortamında aç kalan tilki yemek için köy konağına girdiBAYBURT - Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Bayburt'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, köy konağına girdi.

Doğal ortamında aç kalan tilki yemek için köy konağına girdi

BAYBURT - Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Bayburt'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, köy konağına girdi.
Mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, Karşıgeçit köyünün içerisine kadar inerek vatandaşların bulunduğu köy konağına girdi. Burada tilkiyi gören vatandaşlar önce şaşırdı ardından karnını doyurmak için ekmek verdiler.
Tilkiyi ekmekle besleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Bayburt, Kar, Yerel
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