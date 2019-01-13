Doğal Ortamında Aç Kalan Tilki Yemek İçin Köy Konağına Girdi
55 dakika önce
Doğal ortamında aç kalan tilki yemek için köy konağına girdiBAYBURT - Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Bayburt'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, köy konağına girdi.
Doğal ortamında aç kalan tilki yemek için köy konağına girdi
BAYBURT - Kar
yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olduğu Bayburt
'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken bir tilki, köy konağına girdi.
Mevsim şartları nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, Karşıgeçit köyünün içerisine kadar inerek vatandaşların bulunduğu köy konağına girdi. Burada tilkiyi gören vatandaşlar önce şaşırdı ardından karnını doyurmak için ekmek verdiler.
Tilkiyi ekmekle besleyen vatandaşlar bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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