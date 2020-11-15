Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak - Son Dakika

Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak

15.11.2020 15:30

Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak Atakumlu kadınların ürettiği doğal peynir bilinçli tüketicinin sofrasına girecek Atakum Belediyesi, Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kırsalda üretilen doğal peyniri büyük şehirlere taşıyacak.

Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak

Atakumlu kadınların ürettiği doğal peynir bilinçli tüketicinin sofrasına girecek

SAMSUN - Atakum Belediyesi, Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kırsalda üretilen doğal peyniri büyük şehirlere taşıyacak.

"Yerel Kalkınmada Atakum Modeli"ni uygulayarak kent sakinlerine verdiği sözleri tek tek yerine getiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kesilli Mahallesi'nde gerçekleştirilen Doğal Peynir Üretim Atölyesine katıldı. Kazanın başına geçip süt kaynatan Başkan Deveci, mahalleli kadınlar ile birlikte doğal peynir imalatı yaptı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sözünü verdiği Köyüm Köylüm adlı kırsal kalkınma projeleri, kentin farklı noktalarında açılan tesisler ve eğitim çalışmaları ile adım adım yaşama geçiriliyor. Atakum'un kırsal mahallelerinde yaşayan kadınların elde ettiği sütleri markalı ürünlere dönüştürebilmek için uygulamalı eğitim faaliyetleri yürüten Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ikinci Doğal Peynir Üretim Atölyesini Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin de katılımıyla Kesilli Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Başkan Deveci, eğitim çalışmalarının amacını anlattığı mahalleli kadınlarla birlikte kazanın başına geçerek süt kaynattı, doğal peynir imalatı yaptı. Gönüllü eğitmen Veteriner Hekim Bülent Çoban ve Atakum Belediyesi Veteriner Hekimi Hakan Temur da köy meydanına kurulan mini mandırada doğal peynir üretim tekniğine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Uzmanlar eşliğinde kaynattıkları çiğ süte maya ekleyen Kesillili kadınlar, yaklaşık üç saat süren eğitim programında doğal yöntemle beyaz peynir ve kaşar peyniri yapımını öğrendi. İmal edilen peynirler, bir gün sonra Atakum Belediyesi'nin uzman ekibince salamura edilerek tüketime hazır hale getirildi.

27 mahallede üretim atölyesi

'Yerel Kalkınmada Atakum Modeli'ni adım adım yaşama geçiren Atakum Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı 27 kırsal mahallede kadınlara yönelik Doğal Peynir Üretim Atölyesi gerçekleştirecek. Eğitim çalışmalarının ardından üretime gönüllü olan kadın sayısının yüksek olduğu mahallelerde mini mandıralar kurulacak. Bu üretim tesislerinde uzmanların gözetimi altında, doğal ve hijyenik yöntemlerle imal edilen peynir çeşitleri, Atakum Belediyesi'nin paydaşı Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından paketli ürün haline getirilecek. ATAK, marka değeri kazandıracağı süt ürünlerini Samsun'da açacağı satış noktalarının yanı sıra Türkiye'nin diğer kentlerinde büyükşehir belediyeleri tarafından işletilen ve kooperatif ürünlerini halka ulaştıran mağazalar kanalıyla tüketicilere ulaştıracak. Proje işler hale geldiğinde bir yandan geçimini hayvancılıkla sağlayan Atakumlu kadınların elde ettiği gelir artacak diğer yandan da Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan bilinçli tüketiciler, Atakum'da üretilen doğal süt ürünleri ile sağlıklı şekilde beslenebilecek.

"Atakum peynirini markalaştıracağız"

Kesillili kadınlara Atakum Belediyesi'nin kırsal kalkınma projelerini anlatan Başkan Cemil Deveci, şunları söyledi:

"Torunlarınızı yanınıza getireceğim onun için çalışıyorum. Burada karınları doyarsa evde kalırlar. İnanın şehir hayatı daha kötü. Buradan güzel köy mü var? Birbirine yakın 3-4 köyün merkezinde bu gibi üretim atölyeleri kuracağız. Uzmanlarımız nasıl daha kaliteli peynir ve yağ üretebileceğiniz konusunda eğitimler gerçekleştirecek. Arkadaşlarımız sizden aldıkları sütü hesaplayacaklar. Size sütten ne kadar üretim yaptıklarını bildirecekler ve kooperatifimiz aracılığıyla satışları gerçekleşecek. Ayın sonunda da hesabınıza paranız yatacak, sizinle belgeleri de paylaşacaklar. Daha sonra siz zaten bunu gördükçe 'Bu kooperatifi ben yönetiyorum' diyeceksiniz. Bu mandıralarda doğal ortamda yetişmiş hayvanların sütünden markalaşmış ürünler oluşturmak istiyoruz. Neden bizim de Kars peyniri gibi markamız olmasın? Biz de Samsun veya Atakum burması üretebiliriz. Yakın zamanda Jersey ırkı ineklerimizi üreticilerimize dağıtacağız. Öncelikle 50 kadınımıza gebe bir şekilde ırkı çok değerli olan bu büyükbaş hayvanları teslim edeceğiz. İnanın, iki inek asgari ücretten daha fazla gelir getirecek. Yakın zamanda ulaştırılacak 50 ineğin masrafları Samsun'da kulüp tarafından karşılandı. Biz de yine bir o kadar daha büyükbaşı dezavantajlı gruplara öncelik tanıyarak mahallelerimize ulaştıracağız. Atakum'da sürekli bir buzağı üretimi gerçekleştirerek her evde Atakum Belediyesi'nin bir çift Jersey büyükbaş hayvanı olmasını sağlayacağız. Sütü çok değerli olan bu hayvan doğal ortamda büyüyecek. Yine bu sütlerle, kurduğumuz mandıralarda üretilen peynir, tereyağ gibi kaliteli ürünler üretilecek. Kooperatifimiz sayesinde bu ürünleri pazara ulaştırıp 'Bu ürün Atakum Belediyesi uzmanları tarafından kaynaktan bugüne kadar kontrol edilmiştir. Sağlıklı ve doğal ürünlerdir' damgasını vuracağız. Bu doğal ürünleri yalnızca Samsun'a değil tüm Türkiye'ye ulaştıracağız."

Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak
Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak
Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak
Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak
Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak
Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak
Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak

Cemil Deveci, Türkiye, Samsun, Atakum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğal Peynir Üretim Atölyesi ile kadınların geliri artacak - Son Dakika Ekonomi


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