Doğal sabunlara ilgi arttı - Son Dakika

Doğal sabunlara ilgi arttı

Ağrı'da son zamanlarda koronavirüs salgınına ve çeşitli cilt hastalıklarına karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve doğal hijyenik özelliği bulunan sabunlara yöneldi.

Ağrı'da son zamanlarda koronavirüs salgınına ve çeşitli cilt hastalıklarına karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve doğal hijyenik özelliği bulunan sabunlara yöneldi.

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Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını ve kimyasal içeren hjyen ürünleri, doğal hijyenik ürünlere olan ilgiyi artırdı. Koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, özellikle doğal yapım olan ve hiçbir katkı maddesi bulundurmayan sabunlara yöneldi.


Saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi pek çok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen doğal sabunlar, özellikle el ve yüz yıkamalarında derinlemesine temizlik sağlaması nedeniyle rağbet görüyor. Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden, eşek sütünden yapılan sabunlar, zeytinyağı, çörek otu, defne, bıttım ve özellikle haşhaş sabunu derinlemesine temizlik için sıklıkla kullanılan sabunlar olarak dikkat çekiyor.


"Hijyen için doğal sabunlara yöneldik"


Sabunların hijyenik açıdan daha etkili ve faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Doğan Kaya, "Bu günlerde hijyen çok önemli. Biz de o aktarlarda satılan doğal sabunlara yöneldik. Çünkü hijyen bakımından sabun her şeyden daha iyi. Özellikle elleri derinlemesine temizliyor. Yani her türlü virüse karşı sabun iyidir. Ama çoğu sabun ve temizlik ürünü çok fazla kimyasal içeriyor. Bu dönemde de çok sık kullanıldığı için vücuda zarar veriyor" dedi.


Ağrı'da yıllardır aktarlık yapan ve vatandaşların doğal sabunlara son dönemlerde daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulan Mehmet Ali Demir ise, sabunların derinlemesine hijyenik temizlik için rahatlıkla kullanılabileceğini açıkladı.


"Doğal sabunların antibakteriyel özelliği var"


Doğal sabunların antibakteriyel bir özelliğe sahip olduğunu ve bir çok cilt hastalığına iyi geldiğini söyleyen Demir, "Sabunların antibakteriyel özelliği var. Sabunları cildi derinlemesine temizler. O yüzden halkımıza tavsiye ediyoruz. Sabunla bol bol ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Çünkü sabun doğaldır ve içinde kimyasal katkı maddesi bulunmaz. Ülkemizde yapılıyor, dışarıdan ithal edilmiyor" ifadelerini kullandı.


"Son zamanlarda Keçi sütü ve bıttım sabununa ilgi arttı'


Son dönemde başta bıttım ve keçi sütü sabununa olan ilginin arttığını belirten Demir, vatandaşların salgının önlenmesinin yanı sıra çeşitli cilt hastalıklarında kurtulmak amacıyla da doğal sabunlara yöneldiğini belirterek günde ortalam 80 müşteriye doğal sabun sattığını söyledi.


Vatandaşlara özellikle çeşitli kimyasallar içeren ürünlerden uzak durmalarını öneren Demir, "Biz özellikle derinlemesine temizlik sağlayan doğal sabunları müşterilerimize öneriyoruz. Bu sabunlardan ilgi gören Keçi sütü sabunu, bıttım sabunu gibi sabunlar oldukça faydalı ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bunun dışında çörek otu sabununu ve tabii ki zeytinyağı sabununu da ilgi görüyor. O yüzden vatandaşlar kimyasal sabunlar ya da şampuanlar yerine bu doğal ürünlerini tercih etsinler. O yüzden koronavirüsüne ve birçok cilt hastalığına karşı doğal sabun kullanın diyoruz" diye konuştu. - AĞRI

Koronavirüs, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal sabunlara ilgi arttı - Son Dakika

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